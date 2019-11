Lezing Prof. Dr. Danny De Looze bij Davidsfonds: “Een reis doorheen het maag-darmkanaal” Frank Eeckhout

07 november 2019

16u20 0 Herzele Davidsfonds Steenhuize-Wijnhuize nodigt op vrijdag 29 november Prof. Dr Danny De Looze, maag-darmspecialist in het UZ in Gent, uit voor lezing.

Prof. De Looze neemt je tijdens de lezing mee op een reis door het spijsverteringskanaal. Als een ervaren gids geeft hij een bevattelijke uitleg over enkele veel voorkomende spijsverteringskwalen en hoor je ook hoe darmkanker kan voorkomen worden. Het bevolkingsonderzoek in Vlaanderen krijgt bijzondere aandacht in deze uiteenzetting. Hij licht ten slotte ook een tipje van de sluier op over de miljarden bacteriën die in onze darmen leven en hoe deze ziekten kunnen veroorzaken.

De lezing vindt plaats in parochiezaal Sint-Katrien in de Bergstraat in Steenhuize. De toegang bedraagt 8 euro. Bezitters van DF cultuurkaart betalen slechts 5 euro.

