Lezing over de Congocrisis van 1960 Frank Eeckhout

04 juni 2019

17u57 1 Herzele Heemkundige Kring Herzele nodigt op vrijdag 14 juni om 20 uur Em. Prof. Emmanuel Gerard uit naar de Mediabox van de Wattenfabriek voor een lezing over de Congocrisis van 1960.

Tijdens de lezing worden de aanwezigen meegenomen naar de gebeurtenissen van de rondetafelconferentie in Brussel in januari 1960 tot de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba in januari 1961. De gastspreker zoomt in op de voorbereiding van de Congolese onafhankelijkheid door de Belgische regering van Gaston Eyskens en op de vorming van de eerste Congolese regering. Er wordt ruim aandacht besteed aan de Congocrisis die uitbreekt na de onafhankelijkheid van 30 juni 1960 en aan de internationalisering ervan door het optreden van de VN onder leiding van Dag Hammerskjöld. De Congo-crisis wordt bekeken als een belangrijke episode in het verhaal van de Koude Oorlog en de uiteenzetting eindigt met de voorlopige pacificatie van de crisis in 1961.

De toegang bedraagt 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden.

