Leesfeesten en Boekenbeesten in VBS Sint-Katrien Steenhuize School voert leeskwartiertje voor alle leerlingen in, ook tijdens uitstappen Frank Eeckhout

02 september 2019

12u29 1 Herzele In Vrije Basisschool Sint-Katrien Steenhuize stapten de leerlingen maandagochtend onder een prachtige boekenboog de school binnen. “Dit schooljaar staat in het teken van lezen. Elke dag laten we de leerlingen 15 minuten lezen, ook tijdens schooluitstappen", zegt directeur Maarten De Boe.

VBS Sint-Katrien gaat aan de slag met de negen boekenbeesten van de organisatie boek.be. Axi, Dwarrel, Famil, Fantom, Giechel, Griddle, Histor, Knussel en Speur, zullen de leerlingen komend schooljaar op een speelse manier vertrouwd maken met de verschillende boekengenres. Ieder boekenbeest staat voor een ander boekengenre. Zo worden onze jonge boekenlezertjes aangespoord om verschillende soorten boeken te ontdekken”, vertelt directeur Maarten De Boe.

Bij de laatste onderzoeken van het Progress in International Reading Literacy Study-programma (PIRLS) in 2016 bleek dat de vaardigheid in begrijpend lezen van de Vlaamse leerlingen sterk gedaald was. Niet alleen ten opzichte van leerlingen uit andere landen, maar ook tegenover vroegere onderzoeken. Het onderzoek heeft enkele principes opgeleverd die cruciaal zijn bij het leesonderwijs: de leesmotivatie moet vergroot worden via betekenisvolle teksten en leerlingen moeten op een interactieve leesstrategieën aangeleerd krijgen. “Dit schooljaar willen we vooral de leesmotivatie bij onze leerlingen vergroten. Als school geloven wij er sterk in dat dit onze leerlingen op termijn ten goede zal komen bij hun ontwikkeling”, meent de directeur.

VBS Sint-Katrien werd door Willewete vzw & Clasvisbooks geselecteerd als één van de 100 “Kwartiermakers”-scholen in Vlaanderen. Dit project is een initiatief om vrij lezen op basisscholen aan te moedigen. Scholen die zich bij het project aansluiten, maken zich sterk om iedere leerling iedere dag vijftien minuten vrij te laten lezen. Waarom? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit een leuke en effectieve manier is om de leesvaardigheid, woordenschat én schoolprestaties van kinderen te verbeteren. “Al onze leerlingen én leerkrachten gaan elke dag 15 minuten lezen. Ook wanneer we op uitstap zijn zorgen we ervoor dat iedereen een boek meebrengt. Voor de allerkleinsten, die nog niet kunnen lezen, wordt er een voorleeskwartiertje ingelast.”

Het belooft alvast een boeiend schooljaar te worden voor de leerlingen van VBS Sint-Katrien. Want naast het “kwartiermakers”-project zal VBS Sint-Katrien ook geregeld op bezoek gaan naar de bib, speelplaatslezen introduceren, auteurslezingen organiseren, deelnemen aan de jeugdboekenmaand/voorleesweek en in samenwerking met uitgeverij Pardoes een grote boekenbeurs organiseren op school.