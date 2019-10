Leerlingenraad gekozen na spannende kiescampagne: “Wij gaan hecht Rode Neuzen team worden” Frank Eeckhout

11 oktober 2019

08u20 1 Herzele Na een spannende kiescampagne werd in VBS Borsbeke een nieuwe leerlingenraad gekozen. Ewout De Naeyer en Axelle Van Steenberghe uit het derde, Fran De Vroe en Marthe Delvoy uit het vierde, Xiana Temmerman en Idila Caudron uit het vijfde en Evelien Demonie en Devin Hindyrickx uit het zesde leerjaar wisten een zitje te bemachtigen.

Het schooljaar is nog maar goed en wel gestart of de leerlingen hebben al enkele spannende dagen achter de rug. Op school werden immers opnieuw verkiezingen georganiseerd voor de leerlingenraad. De kandidaten maakten ook dit jaar prachtige, originele affiches om hun mogelijke kiezers te overtuigen. Dit schooljaar staat de leerlingenraad volledig in het teken staan van ‘zich goed voelen’: zowel thuis als op school. “Want pas als je je goed voelt, kan je echt iets bijleren. Daarom wordt de leerlingenraad een hecht Rode Neuzen team. We willen iets betekenen voor leerlingen die het moeilijk hebben. Het is onze missie ervoor te zorgen dat iedereen zich sociaal, fysiek en mentaal sterk voelt. Op onze maandelijkse bijeenkomsten gaan we dan ook ideeën uitwerken om dat doel te bereiken", zeggen de verkozenen.