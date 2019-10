Leerlingen leren veilig omgaan met internet Frank Eeckhout

25 oktober 2019

08u49 0 Herzele In een workshop hebben de leerlingen van de derde graad van GO! BS De Trampoline in Herzele leren omgaan met de gevaren van internet.

Internet is fun. Instagram, TikTok, Snapchat en Fortnite zijn zeer goed ingeburgerd bij de vijfde- en zesdeklassers van De Trampoline. “Internet zit echter vol valstrikken en gevaren. Kinderen aanzetten tot een rijk en creatief, maar veilig gebruik van digitale middelen is dus noodzakelijk", vindt de directie. In de workshop Safer Internet, georganiseerd door Proximus en Childfocus, leren de leerlingen dat ze heel voorzichtig moeten omgaan met de informatie die ze delen met anderen. “Tijdens verschillende battles ontdekken ze waar de gevaren zitten en hoe ze er moeten mee omgaan. De inhoud van deze workshop is gebaseerd op de online activiteiten van de kinderen, zodat ze zich gemakkelijk kunnen herkennen in de situaties. Het is een ludieke animatie die kinderen de juiste reflexen wil aanleren over een verstandig en verantwoord internetgebruik.”