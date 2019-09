Leerlingen De Trampoline stappen en trappen naar school Frank Eeckhout

20 september 2019

14u50 0 Herzele Heel wat kinderen van GO! BS De Trampoline zijn vrijdag op Strapdag met de fiets of te voet naar school getrokken.

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op vrijdag tijdens de Week van de Mobiliteit (16 tot 22 september) de Strapdag plaats. Op deze autoluwe schooldag komen duizenden kinderen te voet, met de fiets, step, gocart of skates naar school. Duurzaam naar school is leuk, gezond, goed voor het milieu en zorgt voor mee veiligheid op de schoolroutes en aan de schoolpoort. GO! De Trampoline maakt van deze dag gebruik om de fietsvaardigheden van de leerlingen bij te schaven. “Op de parking van het voetbalveld hebben we een parcours aangelegd. Ook de allerkleinsten nemen deel aan de activiteiten", zegt directeur Els Heirweg.

Als Octopusgemeente ondersteunt Herzele de scholen op het grondgebied waardoor ze mooi materialenpakket ontvangen voor de organisatie van de Strapdag. Er is voor elke leerling een kleurrijk strapbandje en een bladwijzer voorzien. Het pakket bevat ook ballonnen en affiches om de school aan te kleden. Het nieuwe straplied, ingezongen door Levende Muziek, zet de kinderen alvast in beweging.