Laatste week crowdfunding voor Heksje Marieloes Frank Eeckhout

04 juni 2019

14u45 3 Herzele De crowdfunding voor het kinderboek ‘Heksje Marieloes durft niet te vliegen’ van de Herzeels auteur en illustrator Sofie Schollaert, zet de laatste sprint in. Op 10 juni sluit de crowfunding af.

Op die dag, net voor middernacht, komen we te weten of het project volledig gefinancierd is of niet. Momenteel staat het op 90%. Dat is heel mooi maar wil het project slagen, dan is er de volledige 100% nodig. Wanneer de 100% gehaald wordt, wil dat zeggen dat het boek gedrukt wordt en iedereen die het project steunde, krijgt zijn of haar boek in oktober. Wanneer de 100% niet gehaald wordt, wil dat echter zeggen dat het project faalt en dan krijgt iedereen het gesteunde bedrag automatisch terug. Dat wil dan ook zeggen dat er geen boek komt. Een crowdfunding is een ‘alles of niets’ verhaal. Deze week is dus de laatste week om het project te steunen.

Wil je nog genieten van het boek aan verminderde prijs, dan kan dat nog tot 10 juni via de link nl.ulule.com/heksje-marieloes/.