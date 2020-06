Laagdrempelige reiskantoren voor mensen met een beperkt budget in Herzele en Haaltert Frank Eeckhout

16 juni 2020

10u19 0 Herzele De provincie Oost-Vlaanderen wil meer subsidies toekennen aan gemeenten en sociale organisaties om het aanbod Rap op Stapkantoren uit te breiden. Zo komen er nieuwe kantoren in Haaltert en Herzele.

Een Rap op Stapkantoor is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor personen met een beperkt budget. Deze kantoren bieden een uitgebreid reisaanbod aan, dat gaat van toeristische uitstappen, over sport- en cultuuractiviteiten, tot zelfs langere reizen. Ze zoeken naar kortingen en ondersteunen mensen bij de organisatie van hun uitstap. Ze geven bovendien 50% korting op alle brochures van Toerisme Oost-Vlaanderen en verdelen ook het gratis en betaalbaar aanbod van de provincie Oost-Vlaanderen, gebundeld in een toegankelijke brochure.

“Na de recente lockdown is de behoefte aan een leuke daguitstap of vakantie veel groter dan voorheen. Zeker bij mensen die in een klein appartement in de stad wonen en een beperkt budget hebben. We willen elke Oost-Vlaming een leuk perspectief kunnen bieden", zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Toerisme. Recent kende de provincie Oost-Vlaanderen 9 000 euro aan subsidies toe aan de lokale besturen van Haaltert en Herzele voor de opstart van een nieuw kantoor.