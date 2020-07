KVC De Toekomst Borsbeke schort trainingen en wedstrijden A-kern op na twee positieve coronatesten Frank Eeckhout

27 juli 2020

14u04 3 Herzele Tweede provincialer KVC De Toekomst Borsbeke schort alle trainingen en wedstrijden van de A-kern op nadat een speler en een medewerker positief hebben getest op het coronavirus. “De speler kreeg het slechte nieuws vrijdagavond te horen, de medewerker zondagavond laat. Alle spelers en medewerkers van de A-kern zijn ondertussen getest en wachten op de uitslag", zegt bestuurslid Dietrich Buyl.

Het wordt een voorbereiding in mineur voor de spelers en entourage van De Toekomst Borsbeke, want na twee positieve coronatesten zijn alle trainingen en wedstrijden van de A-kern voor twee weken opgeschort. Ondertussen wachten enkele spelers en medewerkers de resultaten van hun test bang af. “21 van de 26 geteste personen kregen al te horen dat ze niet besmet zijn. Het gaat trouwens enkel om spelers en medewerkers van de A-kern. De andere seniorenploegen en de jeugdploegen trainen immers allemaal in hun eigen bubbel", stelt Dietrich Buyl iedereen die begaan is met het voetbal bij de Zebra’s gerust.

Keelpijn

De alarmbellen van De Toekomst Borsbeke gingen vorige week woensdag een eerste keer af. “Maandag meldde iedereen zich fit op de eerste training van het seizoen. Woensdag stond een eerste oefenmatch geprogrammeerd tegen Lede. In de aanloop naar die wedstrijd meldde een speler zich lichtjes ziek. Omdat hij keelpijn had, hebben we meteen een coronatest aangeraden. De speler bleef ook weg van de wedstrijd. Toen we 36 uur later nog niets hadden gehoord, gingen we ervan uit dat de speler in kwestie niet besmet was. Hij had ook totaal geen ziekteverschijnselen meer, waardoor hij vrijdag wel aanwezig was op training. Na afloop van die training kreeg hij dan te horen dat hij positief had getest op het coronavirus. We hebben meteen de wedstrijd van de A-kern in het weekend geannuleerd en alle spelers en medewerkers laten testen. Daarvan testte voorlopig één medewerker positief. De ouders en de zus van de speler testten negatief", vertelt Buyl.

Omdat hij keelpijn had, hebben we meteen een coronatest aangeraden. Toen we 36 uur later nog niets hadden gehoord, gingen we ervan uit dat de speler in kwestie niet besmet was. Daarom was hij vrijdag ook aanwezig op training. Na afloop van die training kreeg hij dan te horen dat hij positief had getest op het coronavirus. Dietrich Buyl

Non-actief

De club wachtte het telefoontje van de contact tracers niet af en ondernam meteen zelf actie. “We hebben zoveel mogelijk mensen proberen te traceren die met onze A-kern in contact geweest zijn. Ook KVC Jong Lede hebben we op de hoogte gebracht. Daar worden nu eveneens de spelers en medewerkers van de A-kern getest", weet Buyl. Bij KVC De Toekomst Borsbeke zijn ze er zeker van dat de speler de besmetting niet heeft opgelopen binnen de club. “Toch houden we ons aan de voorschriften. We hebben alle spelers dan ook voor twee weken op non-actief gezet", besluit Buyl.

Ook VC Herzele-Ressegem kreeg twee weken geleden af te rekenen met enkele positieve gevallen binnen de club. Daar testten drie personen positief op het coronavirus. De voorbije week raakten in Herzele 5 personen besmet met COVID-19 wat het totaal sinds de heropflakkering van het virus op 8 brengt.