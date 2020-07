Kunsttinto in oude strijkwinkel op Groenlaan Frank Eeckhout

30 juli 2020

17u16 0 Herzele Een kunsttinto in de oude strijkwinkel op de Groenlaan in Herzele is alles wat nog overblijft van de zomerse activiteiten van ‘t Uilekot. Die tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur.

Kunstenaars van in en rond Herzele vullen vanaf vrijdag 31 juli huis en tuin van de voormalige strijkwinkel met hun artistieke creaties. Dit kadert in het initiatief Zomerstraten. De verschillende ruimtes, de tuin en de kelder van de strijkwinkel ademen een bijzondere sfeer uit waarbij kunstenaars verschillende gevoelens oproepen en mensen in verschillende stemmingen brengen. Sommigen van hen stellen voor de eerste keer tentoon, anderen kaapten al wat prijzen weg.

Er zijn schilderijen, tekeningen, installaties, video, foto’s en keramiek te zien. De deelnemers: Ben Deckers, Trees Coppens, Jennifer Vrielinck, Etienne Roete, Steven Van Der Heyden, Patrick Erauw, Thijs Van der Linden, Pascal Verreth, Colette Léger, Geert Lenssens, Piet Sonck, Astrid De Vuyst, Mira Van Caeneghem, Danny De Stammeleer, Vera De Jonge, Pepijn de Paepe, Ines Gevaert, Filip Turtelboom en Jean-Pierre De Jonge.

Het zomerterras van ’t Uilekot, blijft net als dat van andere horeca-collega’s, open. Op het terras kan je genieten van streekdranken, een picknick of salads in a jar met streekgebonden, fair-trade of bioproducten.