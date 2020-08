Kunstenaars Nele en Johan wonen in de oude pastorie in Steenhuize-Wijnhuize: “Achtertuin zorgt voor instant vakantiegevoel en inspiratie”

Herzele

In onze zomerreeks over markante huizen vertellen de eigenaars het verhaal achter hun gevel. Vandaag zijn we te gast in Steenhuize-Wijnhuize bij Johan Goethals (60) en Nele Carlier (52). Zij wonen in de oude pastorie en gaven een eigen toets aan hun woonst. “Sommige dorpelingen vinden het nog steeds raar dat wij in het huis van meneer pastoor wonen”, zegt Johan.