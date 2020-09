Kunstenaar Reinhard Doubrawa houdt halt in Herzele tijdens trip door Europa Frank Eeckhout

12u57 0 Herzele Na Kassel en Berlijn en Gent kwam Reinhard Doubrawa met de actie “Not Cancelled” zaterdag aan in Herzele om het Display “NOT CANCELLED” aan de schepen van Cultuur Heidi Knop (Open Vld) en cultuurcoördinator Jan Hermans te overhandigen. De walk past binnen een groter internationaal project waarbij de kunstenaar alle grote steden in Europa aandoet.

Het zwaar gehavende culturele leven wordt met de komst van Covid-19 niet uitgewist. Reinhard Doubrawa herinnert ons daaraan. “We ademen, we denken en we voelen. Een prachtige metafoor die ons confronteert met de realiteit van het leven met covid-19. Maar er is meer: het zwaar getroffen artistieke veld wil niet overleven, maar hunkert naar een nieuwe relance. Naar aanleiding van onze volgende tentoonstelling _wals07_in de pastorie van Ressegem volgende week zaterdag hebben wij Reinhard Doubrawa uit Keulen kunnen overhalen om in Herzele ook een kleine walk te doen en symbolisch het display te overhandigen aan de schepen van Cultuur Heidi Knop", zegt Yves Vanpevenaege van kunstenplatform _wals07_.