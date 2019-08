Knutselnamiddag voor kinderen Frank Eeckhout

05 augustus 2019

15u14 0 Herzele Gezinsbond Hillegem organiseert op zaterdag 10 augustus van 14 tot 17 uur een knutselnamiddag voor kinderen. Het thema is vogels.

De knutselnamiddag vindt plaats in de parochiezaak in de Diepestraat en is geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Inschrijven kan via Gezinsbondfusieherzele.be of op het nummer 0495/63.38.24 en kost 5 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden.