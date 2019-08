Kledingcontainers puilen uit en lijken meer op stort Frank Eeckhout

21 augustus 2019

17u07 8 Herzele De omgeving rond de kledingcontainers op het Sint-Mauritsplein in Ressegem is omgetoverd tot een groot sluikstort.

Ratten hebben we nog niet gezien, maar de omgeving rond de kledingcontainers op het Sint-Mauritsplein lijkt eerder op een stort dan op een inzamelpunt voor oude kledij. Beide containers zitten overvol waardoor mensen hun zakken en dozen voor de containers zijn beginnen zetten. Daar liggen ondertussen vele tientallen zakken op elkaar gestapeld. Dat is echter niet alles. Ondertussen zijn er ook al losse kledingstukken en oude matten op de stapel zakken gegooid. De kledingcontainers staan aan de toegang naar het speelpleintje en de visvijver. Echt aantrekkelijk is dat niet. Ressegemnaar Dirk Van Melkebeke heeft de problematiek aangekaart en er bij de gemeente op aangedrongen om in te grijpen. “Dit is een schande. Het sluikstort ontsiert het dorpsgezicht", zegt Dirk. Bij de ophaaldienst was niemand meer bereikbaar.