Klanten Poolse winkel palmen voetpad, fietspad en zelfs rijbaan in Frank Eeckhout

05 oktober 2020

17u24 0 Herzele Klanten van Polska Chata langs de drukke Provincieweg in Hillegem palmen elke dag het voetpad, fietspad en zelfs de rijbaan in. “Vaak blokkeren ze ook de oprit van omwonenden wat al tot felle discussies en spuwincidenten heeft geleid. Gemeente en politie zijn op de hoogte maar voor hen is dit geen prioriteit", zeggen buurtbewoners.

Polska Chato opende eind vorig jaar de deuren. De supermarkt verkoopt niet alleen Poolse specialiteiten. Je vindt er wat je in elke buurtwinkel vindt. Polska Chato heeft wel één groot probleem. Parking voor de klanten is er niet. Dus parkeren klanten hun wagen maar in het wilde weg. “Op de stoep, het fietspad, de rijbaan of op een oprit van de buren. Als ze hun wagen maar kwijt zijn. Want 20 meter stappen zien de meesten niet zitten. Het is maar voor vijf minuutjes krijgen we dan te horen. Maar soms staan er hier op de drukke gewestweg wel drie wagens achter elkaar. Of ze blokkeren je oprit. Dat leidde al tot incidenten. Buurtbewoners die de klanten aanspreken omdat ze willen vertrekken, worden beschimpt en zelfs bespuugd. Fietsers en voetgangers moeten noodgedwongen de rijbaan op en een oudere man botste hier al tegen een klanten die zonder kijken rechtsomkeer maakte", klinkt het ongenoegen in de buurt.

Zwerfvuil

De omwonenden dienden al een petitie in tegen de winkel maar voorlopig is er nog geen verandering merkbaar. “Zelfs de politie rijdt gewoon voorbij als wagens van klanten het verkeer belemmeren. De gemeente heeft te kennen gegeven dat ze niets kunnen doen en voor de politie is dat geen prioriteit. Misschien wordt er gewacht tot er een zwaar ongeval gebeurd om in te grijpen. Hopelijk is het dan niet te laat. Gemeente en politie moeten dan achteraf niet komen klagen dat ze van niets wisten. We hebben hen genoeg verwittigd. En dan hebben we het nog niet eens over het zwerfvuil dat hier achtergelaten wordt", klinkt het nog.

Beboeten

De gemeente heeft weet van het ongenoegen van de omwonenden maar zegt niet veel te kunnen doen. “We hebben al overleg gepleegd met de uitbaters maar hun winkel is volledig legaal. De winkel sluiten is dus geen optie. Het enige wat we kunnen doen, is de politie vragen om strenger toe te zien op foutparkeren en de overtreders te beboeten. Momenteel worden werken uitgevoerd op de Provincieweg waardoor enkel doorgaand verkeer richting Zottegem mogelijk is. Hierdoor zal de overlast tijdelijk misschien afnemen. Eens de weg weer open is in beide richtingen moeten de controles opgevoerd worden", reageert schepen van Mobiliteit Jan Van Damme (Open Vld).