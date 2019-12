Kerstmarkt in VBS Sint-Katrien brengt 1.200 euro op ten voordele van vzw Schoonderhage Frank Eeckhout

16 december 2019

Het jaarthema in VBS Sint-Katrien is ‘Leesfeesten en boekenbeesten’. Alles staat dit jaar in het teken van leesbevordering. Daarom werd het idee gelanceerd om tijdens de Warmste Kerstmarkt een boekenbeurs te organiseren. Per verkocht boek schenkt de school 2 euro aan Schoonderhage. Ook het oudercomité deed zijn duit in het zakje met de verkoop van hotdogs, Pater Lieven, mattentaartjes en confituurtaartjes. “Al deze initiatieven brachten 1.200 euro op. Wekelijks maakt Schoonderhage een radioprogramma. De apparatuur voor de productie van dit radioprogramma is echter aan vernieuwing toe. Met het ingezamelde bedrag kan Schoonderhage de nieuwe radio-installatie grotendeels bekostigen. Ook in de toekomst kan VZW Schoonderhage op de steun van de school rekenen. Tijdens de kerstmarkt werd door de directies van VBS Sint-Katrien en Schoonderhage reeds gebrainstormd over mogelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst", laat directeur Maarten De Boe weten.