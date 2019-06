Kandidate Miss België Charlotte Van Boven duikt naakt Gentse neuzekes in Frank Eeckhout

26 juni 2019

18u22 4 Herzele Kandidate Miss België Charlotte Van Boven uit Herzele heeft een foto gelost waarop ze naakt poseert in de Gentse neuzekes. “Ik wou gewoon een beeld dat volledig mezelf weergeeft. Puur Charlotte", zegt ze.

Al is het nog enkele maanden wachten om te weten wie met het kroontje en de titel Miss België 2020 naar huis gaat, toch zijn de provinciale voorrondes al in volle gang. De Oost-Vlaamse Charlotte Van Boven (23) is één van de kandidates met misschien wel de opmerkelijkste ingesteldheid om haar kans te wagen richting het kroontje. De schoonheidsspecialiste met ook een diploma hotelschool op zak loste onlangs een nogal opvallende foto.

“Ik weet niet of dit nu zo een opmerkelijke foto is. Ik wou gewoon een beeld dat volledig mezelf weergeeft. In alles wat ik doe, zal je mij terugvinden. Dat wil ik doortrekken tijdens mijn deelname aan Miss België en zo hoop ik ook mijn land te mogen vertegenwoordigen. Door mijn studies hotelschool heb ik mijn liefde voor smaken en typische streekproducten alleen maar aangewakkerd. Eén van de bekendste typische streekproducten is ongetwijfeld het Gentse neuzeke. En als Oost-Vlaamse kon ik niet anders dan deze in mijn campagne betrekken. Ik verkoop tijdens mijn deelname aan Miss België de alom bekende cuberdons en schenk de opbrengst van die verkoop aan Hope For Children Cambodja", vertelt Charlotte.

De kandidate heeft enkele drukke maanden voor de boeg. “Mijn agenda staat deze zomer bijzonder goed gevuld met enkel leuke vooruitzichten. Alleen maar in het teken van mijn deelname aan Miss België en de voorronde voor Oost-Vlaanderen. Zo trek ik doorheen mijn hele provincie om mezelf te promoten én de Neuzekes te verkopen”, zegt ze.