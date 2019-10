Kaas smullen bij Natuurpunt Frank Eeckhout

30 oktober 2019

17u30 0 Herzele Natuurpunt Herzele organiseert op zaterdag december een kaasavond in de Wattenfabriek in Herzele.

Van 18 tot 22 uur kan je smullen van diverse kaassoorten. Lust je geen kaas? Geen probleem, er wordt ook een vleesschotel voorzien. Natuurpunt denkt eveneens aan de veggies. Voor hen wordt een apart menu voorzien. Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tot 10 jaar. Bestellen kan tot 23 november via www.natuurpuntherzele.be of op het nummer 0473/95.74.02.