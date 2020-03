Jongeren lappen speelverbod aan De Steenoven aan hun laars Frank Eeckhout

17u32 0 Herzele Heel wat jongeren hebben maandag het speelverbod aan De Steenoven in Herzele aan hun laars gelapt. Nochtans staan er borden dat het sportpark gesloten is.

Nog niet iedereen lijkt te beseffen wat de gevolgen zijn van het coronavirus en hoe de ziekte kan ingedijkt worden. Nochtans is de berichtgeving duidelijk: groepsactiviteiten en fietstochten in groep met meer dan vier personen zijn door de federale overheid verboden. Daarom ook werd het sportpark aan De Steenoven en sportpark De Vrede in Borsbeke afgesloten evenals alle speelpleintjes in de gemeente. Toch daagden maandag heel wat jongeren op aan het skatepark en het multifunctioneel sportterreintje om er samen hun hobby te beoefenen. “We roepen de jongeren op om bedachtzaam te zijn en gehoor te geven aan de oproep van de federale overheid om niet samen te scholen. Ook aan de ouders vragen we om hun kinderen te sensibiliseren. Het is de enige mogelijkheid om toestanden zoals in Italië en Spanje te voorkomen", zegt schepen van Jeugd Benjamin Rogiers (Open Vld).