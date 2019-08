Jonge Zottegemnaar rijdt woning binnen in Evendael Frank Eeckhout

31 augustus 2019

12u36 0 Herzele In Evendael in Herzele is zaterdagochtend omstreeks 4 uur een jonge Zottegemnaar met zijn wagen de woning van Jean-Marc Fackaert binnengereden. “De brokstukken lagen verspreid over de woonkamer. Het wordt tijd dat de gemeente maatregelen neemt want het is al de derde keer dat ik slachtoffer ben van roekeloze automobilisten", zucht Jean-Marc.

Jean-Marc Fackaert lag zaterdagochtend nog goed te slapen toen hij plots gewekt werd door een luide knal. “Ik had meteen in de mot dat er nog maar eens een wagen door de gevel van mijn woning zat. De ravage was niet te overzien. Overal lagen brokstukken in de woonkamer. Gelukkige zat de neus van de wagen net onder de vensterbank of de voorgevel kon ingestort zijn. Toch belooft het een heel karwei te worden om alles te herstellen want er zit niet alleen een groot gat onder de vensterbank, ook de gevel vertoont serieuze barsten", toont Jean-Marc.

De man woont op het kruispunt van Solleveld met Evendael en heeft zelf al houten palen voor zijn woning geplaatst. “Er zijn ook al reflecterende borden geplaatst om chauffeurs te waarschuwen dat ze op een T-kruispunt komen. Maar veel indruk maakt dat niet. Overdag valt het nog mee maar ‘s nachts wordt hier veel te snel gereden. Je hoort de wagens dan opdraaien met piepende banden. Meestal zijn het gasten die van de Wattenfabriek komen. Dat was ook nu weer het geval", weet Jean-Marc.