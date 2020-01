Jonge bestuurster belandt met auto tegen muurtje na avondje uit LDO

17 januari 2020

14u28 0 Herzele Een 23-jarige bestuurster uit Herzele moet haar rijbewijs zes dagen inleveren en haar theoretisch rijexamen overdoen. Ze krijgt ook een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, omdat ze na een avondje stappen met vriendinnen de controle over haar stuur heeft verloren.

De jonge vrouw besloot na een avondje uit in september 2018 nog naar huis te rijden, terwijl ze met 1,49 promille alcohol in haar bloed eigenlijk al te veel had gedronken. In een bocht verloor ze de controle over het stuur en belandde ze tegen een muurtje. De bestuurster was danig onder de indruk van het ongeluk en neemt zich voor zoiets nooit meer te laten gebeuren.