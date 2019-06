Jonge automobiliste gaat aan het slippen en belandt tegen gevel woning Frank Eeckhout

12 juni 2019

15u55 0 Herzele In Sint-Lievens-Esse is een jonge vrouw woensdagmiddag met haar Toyota tegen de gevel van een huis gebotst. Brandweerpost Herzele kwam ter plaats om de woning te stutten.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.30 uur. De vrouw reed in de Doornstraat richting Woubrechtegem toen haar wagen in een bocht naar links aan het slippen ging. De vrouw verloor de controle over het stuur en belandde tegen de gevel van een woning. Door de klap werd een gat geslagen onder de vensterbank en scheurde de gevel tot aan de dakgoot. Brandweerpost Herzele kwam ter plaatse om het gat te dichten en de gevel te stutten. De bestuurster raakte lichtgewond. Haar wagen werd getakeld.