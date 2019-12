Jong N-VA Herzele uit de startblokken Frank Eeckhout

09 december 2019

10u48 0 Herzele In Herzele is een jongerenafdeling van N-VA uit de startblokken geschoten. Na een opstarttraject van enkele maanden werden via een bestuursverkiezing de leidende functies en bestuursmandaten gekozen.

De voorzitter van Jong N-VA Herzele wordt Joshua D’Hondt. Hij is in het moederbestuur van de plaatselijke afdeling al verantwoordelijk voor de jongeren. Camilla Achmedova wordt ondervoorzitter en Celien Van Driessche wordt afdelingssecretaris. De andere bestuursleden zijn Jordy Coppens en Sofie Van Kerckhoven. Ook Michiel Pletinckx, voorzitter van de moederpartij N-VA Herzele, versterkt het jongerenbestuur. Met zijn vijfentwintig lentes is hij namelijk nog lid van de jongerenpartij.