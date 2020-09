Jerusalema Challenge laat medewerkers én huurders SVK Zuid-Oost-Vlaanderen dansen Frank Eeckhout

10 september 2020

15u53 0 Herzele Het Sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen danste vandaag met vol enthousiasme de Jerusalema Challenge als teken van verbondenheid met elkaar én met alle partners. Ook voorzitter Rita Vandenoostende en algemeen directeur Jonas De Vlieger trokken de dansschoenen aan.

Het liedje start met de woorden “Jeruzalem is mijn thuis, wandel een eindje met me mee en waak over me”. “Deze vrije interpretatie vertalen we met dit dansje graag naar de missie van onze organisatie: het recht op wonen realiseren voor iedereen en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. Aan de Jerusalema Challenge namen ook enkele huurders uit de buurt deel, allen voorzien van mondmasker en op de nodige stand van elkaar", zegt communicatieverantwoordelijke Bart Matthijs.