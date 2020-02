Jeannine en Eric hernieuwen na zestig jaar huwelijksbelofte: “Nog evenveel kriebels in mijn buik als toen” Frank Eeckhout

13 februari 2020

18u07 0 Herzele Jeannine Faket (81) en Eric Eeckhout (86) hebben in residentie Het Eiken Hof in Borsbeke na 60 jaar hun huwelijksbeloften hernieuwd. “We zijn zo gelukkig dat we nog steeds naast elkaar wakker mogen worden. Met deze plechtigheid wil ik Jeannine tonen dat ik verliefder ben dan ooit tevoren", glundert bruidegom Eric.

De bewoners van Het Eiken Hof wisten niet wat er gebeurde toen ze donderdagnamiddag naar de gemeenschappelijke zaal werden gebracht. Die was versierd met ballonnen en rode hartjes. Speciaal voor valentijn hadden directie en personeel een huwelijksplechtigheid gepland met alles erop en eraan. Toen plots de bruidsmars door de zaal galmde, keken de bewoners verbaasd achterom. Aan de arm van hun getuige stapten eerst Eric en daarna Jeannine uit de lift. Eric zat strak in het pak en Jeannine had haar trouwjurk van onder het stof gehaald. Zij werden verwelkomd door een gelegenheidspriester, die speciaal een outfit van zestig jaar geleden had aangetrokken. Schepen Heidi Knop nam het officiële gedeelte voor haar rekening.

Emotionele speech

Het bruidspaar had zelf ook een tekstje voorbereid. “Zo gelukkig sta ik hier samen met jou. De kriebels in mijn buik zijn nog net als toen. Als ik je zie, voel ik mij gelukkig. Je blik, je lach, ze komen bij mij in het hart en zorgen er elke dag voor dat ik gelukkig met je ben", zei Jeannine. Haar echtgenoot pinkte zowaar een traan weg. “Wij houden van elkaar in goede en kwade dagen. Ben je boos, dan maak ik je blij. Ben ik triest, dan troost je mij. Samen spelen, samen delen, vele praatjes en dikke maatjes. Gisteren, vandaag én morgen, altijd zullen wij voor elkaar zorgen. Ik beloof je plechtige trouw. Jeannine, ik hou nog steeds van jou", antwoordde Eric, waarna het de beurt was aan Jeannine om een traantje weg te pinken.

Openingsdans

De ringen werden over de vinger geschoven en er was natuurlijk de kus waarna ze samen met de bewoners aanschoven aan de feestdis. De openingsdans was dezelfde als zestig jaar geleden. “Die Duitse zanger, euh Freddy Quinn. Maar hoe heet dat nummer nu weer", vroeg Jeannine. “Heimweh", vulde Eric aan. Ze namen elkaar bij de hand en dansten nog eens als vroeger. Niet meer zo gezwind, maar wel minstens even innig. Daarna haalde het diamanten bruidspaar herinneringen op. “In het begin dat we bij elkaar liepen, spraken we stiekem af. Onze ouders mochten dat toen niet weten. Na verloop van tijd kregen we de zegen en trouwden we. Dat was in Vlierzele. We gingen te voet, want ik woonde naast de kerk. Het feest was in de grote tent in de tuin", vertelt Jeannine. Wat het geheim is van hun grote eeuwigdurende liefde willen we nog weten. “Ik heb altijd gehoorzaamd. Het is daarom dat Jeannine mij nog zo graag ziet", lacht Eric.