Jarne komt er nog goed vanaf na aanrijding door witte Audi: “De bestuurder stopte even en vluchtte dan met gierende banden weg” Frank Eeckhout

26 februari 2020

12u14 9 Herzele De bestuurder van een witte Audi heeft de 18-jarige Jarne Vroenhove woensdagmorgen om 5.15 uur voor dood achtergelaten nadat hij de tiener van de weg maaide in de Hoogstraat in Herzele. De jongen kwam er met enkele zware kneuzingen nog relatief goed vanaf maar beseft dat het veel slechter had kunnen aflopen. “De bestuurder stopte even en vluchtte dan met gierende banden weg", getuigt Jarne.

Jarne Vroenhove was zoals elke werkdag om 5 uur opgestaan. Vijftien minuten later stapte hij op zijn bromfiets en vertrok hij naar zijn werk in Erpe-Mere waar hij in oktober aan de slag ging als orderpicker/magazijnier bij Aldi. Daar is hij woensdagmorgen niet geraakt want nog voor hij zijn straat uit was, werd hij al van de weg gemaaid door een roekeloze automobilist. “Ter hoogte van het kruispunt met de Bloemenstraat zag ik een tegenligger naderen aan hoge snelheid. Op het kruispunt sneed hij mij de pas af om zonder richtingaanwijzer de Bloemenstraat in te draaien. Hij moet nochtans het licht van mijn bromfiets gezien hebben en ook de aanrijding heeft hij gevoeld. Een buurtbewoner heeft immers laten weten dat de witte Audi rond 6.30 uur teruggekeerd is en dat het leek alsof iemand op zoek was naar brokstukken. Maar die had mijn mama meegenomen", vertelt Jarne.

De tiener kwam zwaar ten val en bleef kermend van de pijn liggen op straat. “Ik hoorde dat de wagen even stopte in de Bloemenstraat en dan met gierende banden weer vertrok. Een getuige zette nog de achtervolging in met zijn bestelwagen maar slaagde er niet in om de nummerplaat te noteren. Wel zag hij dat de Audi via de Groenlaan richting Ressegem stoof. Daar raakte hij de wagen kwijt", gaat Jarne verder. Ondertussen had een buurtbewoner de hulpdiensten al verwittigd en een deken over Jarne gelegd. “Op de spoedafdeling stelden artsen zware kneuzingen vast aan mijn voet, knie en heup. Stappen lukt amper en wordt mij ook afgeraden. Voorlopig moet ik veel rusten en mij behelpen met krukken.”

Jarne en zijn mama begrijpen niet hoe een automobilist zomaar iemand voor dood kan achterlaten. “Die kerel moet nu toch met een heel groot schuldgevoel rondlopen. Een ongeval kan altijd gebeuren en zoiets doe je zeker niet opzettelijk. Maar stop dan toch en biedt meteen hulp. Dit had zoveel slechter kunnen aflopen", zucht mama Nele. Bij het ongeval verloor de bestuurder een stuk van zijn bumper. “Daaruit blijkt dat het om een Audi gaat. Het bewijsmateriaal is nu bij de politie. Hopelijk levert het onderzoek iets op. Ik heb ook al enkele garagehouders uit de buurt op de hoogte gebracht van het vluchtmisdrijf. Daarnaast doen we ook een oproep naar getuigen. Als je iemand kent, die met een beschadigde witte Audi rondrijdt, spreek die persoon erover aan en overtuig hem om naar de politie te stappen", besluiten Jarne en mama Nele.