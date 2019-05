Infomarkt over rechttrekking N42: werken in najaar van start Frank Eeckhout

25 mei 2019

10u26 32 Herzele Agentschap Wegen en Verkeer organiseert op zondag 20 juni een infomarkt over de rechttrekking van de N42 tussen Godveerdegem en Steenhuize-Wijnuize. De werken daarvoor starten in het najaar.

“Tussen de rotonde en witte brug (locatie huidige flitspaal) leggen we de N42 opnieuw aan op het bestaande tracé. De N42 zal één rijstrook in elke richting tellen met twee ventwegen. Deze ventwegen zullen dienen als lokale ontsluitingswegen voor de bedrijven en woningen langs de N42. De zuidelijke ventweg sluit ter hoogte van de witte brug aan op de huidige gewestweg die na de aanleg van de nieuwe rondweg een lokale weg wordt”, laat AGW weten.

Tussen de witte brug en Ascoop in Steenhuize Wijnhuize wordt de weg aangelegd op een nieuw tracé. “Deze nieuwe N42 zal één rijstrook tellen in elke richting, gescheiden door een verhoogde middenberm. Om de doorstroming op deze weg zo veel mogelijk te bevorderen, zal men de N42 enkel aan de Schipstraat kunnen op- en afrijden. De nieuwe N42 zal onder de Schipstraat door lopen. De brug in de Schipstraat is hiervoor al gebouwd. Vossenhoek, Schonenberg, Leugenstraat en de Gentweg (N42b) worden doodlopende straten voor autoverkeer.”

Langs de oostzijde van de nieuwe N42 komt tussen Vossenhoek en de Gentweg (N42b) een ventweg voor fietsers, voetgangers en tractoren. Langs de westzijde komt een korte ventweg, ook voor fietsers, voetgangers en tractoren, die de beide takken van de Vossenhoek verbindt. “Fietsers en voetgangers kunnen onmiddellijk na de werken gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad en de N42b, die na de werken een rustige, lokale, doodlopende weg zal zijn. Daarnaast hebben we gekeken waar er nog ontbrekende schakels zijn voor de zwakke weggebruiker. Daar plannen we een volledig nieuw fiets- en voetpadnetwerk zodat de dorpskernen van Steenhuize-Wuinhuize en Sint-Lievens-Esse via zeer korte fietsvriendelijke routes met elkaar verbonden blijven", aldus AGW.

Op 20 juni informeert AGW alle geïneteresseerden over het project. Mensen kunnen doorlopend van 16 tot 20 uur langskomen om de plannen voor de N42 te bekijken. De focus zal vooral liggen op wat het project inhoudt en welke maatregelen we nemen om de impact van de nieuwe weg zo klein mogelijk te maken. De locatie wordt later nog meegedeeld.