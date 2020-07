Huis van het Kind bezorgt pretpakketten aan kwetsbare kinderen Frank Eeckhout

30 juli 2020

15u47 0 Herzele Het Huis van het Kind bezorgde 120 kwetsbare kinderen uit Herzele een pretpakket voor de zomervakantie. Daarmee werd één van de acties uit het relanceplan van lokaal bestuur Herzele uitgevoerd.

“Corona startte als een gezondheidscrisis, maar werd al snel ook een economische crisis”, zegt schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe (Open Vld). “Zelfstandigen en ondernemers moesten de deuren sluiten en vele werknemers verloren al dan niet tijdelijk hun job. Voor kwetsbare huishoudens betekent dit inkomensverlies dat zij in de problemen kunnen geraken omdat ze geen financiële buffer hebben. De kinderen uit deze gezinnen worden daarbij extra hard geraakt. Binnen de krijtlijnen van het relanceplan werd daarom afgesproken om deze kinderen een pretpakket voor de zomervakantie te bezorgen. Dit pakket werd in de loop van de maand juli uitgedeeld door medewerkers van het Huis van het Kind aan ongeveer 120 kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. In het pakket zitten onder meer een doe-boek, knutselmateriaal en spelletjes. Alles werd aangekocht bij lokale ondernemers”, geeft de schepen nog mee.