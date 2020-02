Herzelenaar veroorzaakt botsing bij afslaan, slachtoffer ook voor rechter omdat auto niet gekeurd is LDO

07 februari 2020

14u41 0 Herzele Dubbele pech voor een 22-jarige bestuurder uit Kraainem. De man werd door een 43-jarige bestuurder aangereden in Herzele, maar moest ook zelf voor de politierechter verschijnen omdat zijn auto niet gekeurd was.

Het ongeval gebeurde op een steenweg in Herzele. De 43-jarige man uit Herzele wilde naar links afslaan om een garage binnen te rijden, maar reed tegen de 22-jarige die op dat moment voorrang had. De Herzelenaar had bovendien te veel gedronken en gedroeg zich volgens het Openbaar Ministerie agressief. Volgens de bestuurder reed het slachtoffer te snel, waardoor hij plots dichtbij was en het tot een aanrijding kwam. Politierechter Pieter De Meyer legt hem een rijverbod van één maand en acht dagen en een boete van 1.600 euro op. Het slachtoffer moet voor de niet-keuring van zijn auto een boete van 400 euro betalen.