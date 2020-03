Herzele zoekt inwoners met naaimachine: “Wij zorgen voor patroon en stof” Frank Eeckhout

16u24 0 Herzele De gemeente Herzele zoekt inwoners met een naaimachine om mandmaskers te maken. “Wij zorgen voor het patroon en de stof", klinkt het.

Vanuit je thuisomgeving maakt je de mondmaskers met je eigen naaimachine. “Nadien komen we de mondmaskers ophalen. De stof werd geschonken door Boelaert en Moens Fabrics. Wil je een steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus? Meld je aan als vrijwilliger op het nummer 0800/9550.8. Opgelet, we zijn op zoek naar vrijwilligers die heel goed met een naaimachine overweg kunnen. Alleen op die manier kunnen we kwalitatieve mondmaskers garanderen. Samen gaan we ervoor”, klinkt het