Herzele werkt aan relanceplan over partijgrenzen heen: “We pakken de coronacrisis samen aan” Frank Eeckhout

29 mei 2020

11u33 0 Herzele De gemeenteraad van Herzele besliste om gezamenlijk aan een relanceplan te werken voor de gemeente. “In Herzele pakken we de coronacrisis samen aan, over de partijgrenzen heen”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld). Ook oppositiepartij N-VA werkt mee aan het plan, maar merkt op dat de burgemeester nog geen enkele bijdrage leverde.

Lokale besturen werden al snel geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad afkondigde. Herzele ondernam meteen allerlei initiatieven en het bestuur overlegde op regelmatige basis in de (intergemeentelijke) veiligheidscel. De focus lag daarbij op de veiligheid en gezondheid van de inwoners. Er werd een cohortecentrum opgericht voor de bewoners van het woonzorgcentrum Ter Leen, inwoners kregen mondmaskers en filters in hun brievenbus, vrijwilligers en hulpbehoevende mensen werden samengebracht.

We moeten deze ongeziene situatie samen aanpakken Burgemeester Johan Van Tittelboom

Nu we ‘in de staart’ van de epidemie beland zijn, krijgt het gemeente- en OCMW-bestuur een nieuwe taak: een plan uitwerken voor de periode ná de coronacrisis. Heel wat inwoners en sectoren zijn immers diep geraakt. Voor hen worden er (steun)maatregelen uitgewerkt. De gemeenteraad van Herzele besliste unaniem om dit zogenaamd ‘relanceplan’ gezamenlijk op te maken. “Over de partijgrenzen heen”, verduidelijkt burgemeester Van Tittelboom. “Want het virus kent geen politieke voorkeur. We moeten deze ongeziene situatie samen aanpakken. Ik ben alle politieke partijen bijzonder dankbaar dat ze in deze visie zijn willen meegaan. Dat is toch wel uniek. Om het plan op te maken, werden er vijf themawerkgroepen opgericht. Elke werkgroep wordt geleid door een van de vijf fractievoorzitters en bestaat uit een schepen en een aantal ambtenaren met kennis van zaken", zegt de burgemeester.

Bedenkingen

Oppositiepartij N-VA heeft echter bedenkingen bij de werkwijze van de burgemeester. “Hij werpt zich nu op als redder des vaderlands die boven alle politieke partijen staat. Maar intussen heeft hij zelf nog geen enkele bijdrage geleverd aan het relanceplan. We begrijpen dat in deze crisis alle aandacht in eerste instantie naar de gezondheid en veiligheid van onze inwoners moest gaan. Maar andere steden en gemeenten slaagden er intussen wel al in om een volledig uitgewerkt plan voor het coronaherstel klaar te hebben. In Herzele schakelt de burgemeester nu de oppositie in om tot een plan te komen tegen 1 juli. De taskforce ging totaal onvoorbereid van start. Noch de burgemeester, noch de schepenen hebben voorstellen geformuleerd van wat er zou moeten gebeuren binnen hun beleidsdomeinen. En dat terwijl wij er toch van uit mogen gaan dat zij daar het beste zicht op hebben. Maar nogmaals, wij willen met de N-VA onze verantwoordelijkheid opnemen. Daarom hebben we al een plan van aanpak opgesteld dat we nu verder aan het uitwerken zijn. Helaas hebben we tot op heden nog geen enkele reactie gekregen van de schepen die aan onze werkgroep werd toegewezen. Volgens mij is die momenteel eerder corona aan het drinken in plaats van het te bestrijden”, reageert Toon De Bock, fractieleider van de N-VA in Herzele.