Herzele vindt ‘tol’ in Zottegems zwembad discriminerend Frank Eeckhout

28 november 2019

12u54 6 Herzele Herzele vraagt aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen om de tol voor het gebruik van het hert zwembad in Zottegem uit te klaren. “ Een abonnement voor een Herzelanaar kost veertig procent meer dan voor een Zottegemnaar. De gemeenteraad van Herzele plaatst daar vraagtekens bij", stelt burgemeester Johan Van Tittelboom.

Herzele heeft geen eigen zwembad, Zottegem wel. Wie niet van Zottegem is, betaalt meer hiervoor. Het verschil is hoog. Een abonnement voor een Herzelenaar kost 40 procent meer dan voor een Zottegemnaar. Het was burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld) die de kat de bel aanbond op de gemeenteraad van Herzele. Nadat raadslid Filip De Bodt (LEEF!/Groen) bepleit had dat de gemeentekas van Herzele sociaal zou tussenkomen voor enkele inwoners die om gezondheidsredenen in Zottegem regelmatig zwemmen, werd de zaak principieel benaderd door de burgemeester.

Vreemde situatie

“We willen dit soort verschillen in tarieven wel eens laten uitklaren. Misschien moeten we ons hiervoor wenden tot de gouverneur die dit kan onderzoeken”, zegt burgemeester Van Tittelboom. Het is volgens hem een vreemde zaak dat gemeenten, in dit geval zelfs buurgemeenten, elkaar hogere tarieven aanrekenen. “Moet Herzele dan ook de tickets voor CC de Steenoven duurder maken voor mensen die niet in Herzele wonen? Of mensen van Zottegem die in onze bibliotheek komen wél laten betalen als ze een boek ontlenen? Dit wil toch niemand. We hebben mensen van veertig verschillende gemeenten die naar onze schouwburg komen, ook veel van Zottegem. We vragen ons af of dit verschil in tarieven eigenlijk nog van deze tijd is. Binnen Europa is er een verbod van discriminatie, maar tussen twee buurgemeenten zijn er wel grote verschillen", stelt Van Tittelboom vast.

Is het niet eenvoudiger om dit soort tariefverschillen gewoon weg te laten vallen. Dat de inwoners van Zottegem al personenbelasting hebben betaald, kan toch geen verschil van veertig procent rechtvaardigen Burgemeester Johan Van Tittelboom

Gemeentefonds

Het verschil is niet min: een Zottegemnaar betaalt 250 euro voor een jaarabonnement in het zwembad, een niet-Zottegemnaar 350 euro. Dat is dus veertig procent meer. “Het besluit van het Autonoom Gemeentebedrijf van Zottegem dat deze zwembadtarieven vastlegt, is niet gemotiveerd en er is ook geen wettelijke basis voor dit verschil. Een andere buurgemeente van Zottegem, met name Oosterzele, vangt dit blijkbaar op door forfaitair 10.000 euro te betalen aan Zottegem. Wij zouden dit ook kunnen doen, maar ik vind dit toch een vreemde manier van werken. Elke gemeente krijgt elk jaar een grote som uit het gemeentefonds. Dat is geld dat door iedereen in Vlaanderen betaald wordt. Steden worden hier zeker niet slecht door bedeeld. Integendeel. Is het dan niet eenvoudiger dit soort tariefverschillen gewoon weg te laten vallen. Dat de inwoners van Zottegem al personenbelasting betaald hebben, kan toch geen verschil van veertig procent rechtvaardigen", vraagt Van Tittelboom zich af.

De Zottegemse schepen van Sport, Brecht Cassiman (N-VA), gaat niet akkoord met de mening van de Herzeelse gemeenteraad. “Het klopt dat Oosterzele tot 10.000 euro betaalt om haar inwoners bij ons te laten zwemmen. Maar voor 10.000 euro onderhoud je geen zwembad. De Zottegemnaar draagt al bij tot dat onderhoud, dan is het toch ook normaal dat inwoners van buiten de stad, die bij ons komen zwemmen, hun steentje bijdragen. In Oosterzele kwam het voorstel trouwens van Open Vld dat daar in de oppositie zit. De liberalen in Herzele houden er blijkbaar een andere mening op na", reageert Cassiman.