Herzele neemt deel aan De Grootste BuurtBistro Frank Eeckhout

18 mei 2020

11u32 1 Herzele De horecasector wordt hard getroffen door het coronavirus. Restaurants en cafés blijven tot nader order gesloten en bij vele uitbaters staat het water bijna aan de lippen. Daarom besloot het lokaal bestuur van Herzele om zich aan te sluiten bij De Grootste BuurtBistro op zaterdag 23 mei.

Give a Day, Maakjemondmasker.be, Dinnergift en andere partners lanceren via www.impactdays.co de vijf Grootste Uitdagingen om de samenleving te verbinden in deze coronacrisis. Op zaterdag 23 mei volgt De Grootste BuurtBistro. Het doel: de hele bevolking oproepen om (digitaal) met buren en familie te verbinden voor een gezellig ontbijt, lunch, avondmaal of aperitief, dat ze op 23 mei bestellen bij een lokale horecazaak.

“Omdat ook wij deze sector willen steunen, besloten we om ons aan te sluiten bij dit initiatief”, vertelt schepen van Lokale Economie Heidi Knop (Open Vld). “We contacteerden alle horecazaken, brouwerijen, wijndomeinen, … in onze gemeente en vroegen hen om zich in te schrijven. Het is de bedoeling dat ze op zaterdag 23 mei takeaway of delivery organiseren en hun bestelwebsite of –telefoonnummer met de website www.degrootstebuurtbistro.be delen. Via onze communicatiekanalen zullen we promotie maken voor dit grootschalig initiatief. We willen alle Herzelenaren oproepen om die dag take-way of delivery te bestellen bij een Herzeelse zaak.”

Handelaars kunnen hun zaak toevoegen via www.degrootstebuurtbistro.be. Via dezelfde website kunnen klanten hun bestelling doorgeven.