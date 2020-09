Herzele maakt werk van fietsstraten in centrum Frank Eeckhout

11u33 1 Herzele Herzele gaat werk maken van fietsstraten in het centrum van de gemeente. “We opteren voor de Burg. Matthysstraat en het zuidelijk deel van de Groenlaan”, kondigt schepen van Mobiliteit Jan Van Damme (Open Vld) aan.

Het gemeentebestuur gaat deze legislatuur werk maken van veilig en milieuvriendelijk fietsverkeer. Daarbij hoort ook de aanleg van fietsstraten. “We willen elk jaar enkele straten inrichten als fietsstraat. De Burg. Matthysstraat is hiervoor heel geschikt. Het is niet echt een doorgangsweg en de straat wordt veel gebruik door fietsende schoolkinderen. Ook het zuidelijk deel van de Groenlaan wordt een fietsstraat. Daardoor kunnen fietsers het drukke noordelijke deel van de Groenlaan vermijden”, zegt schepen Jan Van Damme. De fietsstraten worden eerstdaags ingevoerd. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord. Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen.