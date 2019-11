Herzele is een Rode Neuzen Gemeente Frank Eeckhout

06 november 2019

12u42 3 Herzele Herzele mag zich vanaf nu Rode Neuzen Gemeente noemen. “We roepen alle Herzeelse scholen op om zich aan te melden als Rode Neuzen School en één of meerdere eigen acties op poten te zetten”, zegt schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld).

Dit jaar ondersteunt Rode Neuzen Dag niet alleen jongeren die het mentaal moeilijk hebben, maar willen ze hen ook fysiek en sociaal sterker maken door concrete projecten in scholen van te ondersteunen. “Daarom gingen we de uitdaging aan om een Rode Neuzen Gemeente worden. Scholen die actie op poten zetten, krijgen van ons 150 euro en logistieke ondersteuning. Bovendien kunnen de scholen de burgemeester of een schepen uitdagen om mee te werken aan één van hun acties. En aan de balie van het gemeentehuis, in de Wattenfabriek en in sportpark De Steenoven verkopen we de officiële Rode Neuzen Dag goodies”, vertelt schepen Benjamin Rogiers.