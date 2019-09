Herzele is de eerlijkste gemeente van Oost-Vlaanderen Frank Eeckhout

11 september 2019

15u00 0 Herzele In de tuin van de Sint-Pietersabdij in Gent heeft Herzele de prijs gekregen voor eerlijkste gemeente van Oost-Vlaanderen. Tien FairTradeGemeenten werden er gelauwerd.

Dinsdag werden de eerste resultaten gepresenteerd van de Fair-O-Meter – een instrument om het gemeentelijk engagement op vlak van eerlijke en duurzame handel te meten. Begin 2019 werd de Fair-O-Meter - een jaarlijkse enquête waarin gemeenten aangeven welke inspanningen er het afgelopen jaar werden gedaan voor eerlijke handel - voor de eerste keer ingevuld. De resultaten zijn sinds woensdag beschikbaar op de website https://enquete.fairometer.be/, samen met tips om in de toekomst nog eerlijker te worden. Herzele kwam als winnaar van Oost-Vlaanderen uit de bus.

“In Herzele gaan er jaarlijks niet minder dan tien eerlijke events door”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld). “Van eerlijke waterfanfares tot eerlijke SDG-helden en de Babbelfabriek. Op heel wat evenementen serveren we ook bewust fairtradeproducten en streekproducten. Denk maar aan de feestelijke momenten en de onthaaldag voor nieuwe inwoners. De gemeente biedt steun aan deze eerlijke events in de vorm van personeel, financiën en locaties. Bovendien ondersteunen we ook de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Duurzame Ontwikkeling. De prijs is dus zeker terecht.”

FairTradeGemeenten is een campagne van Fairtrade Belgium, Rikolto, Oxfam-Wereldwinkels en 11.11.11. Lokale actiegroepen en gemeentelijke besturen dragen de campagne in hun gemeenten.