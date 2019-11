Herzele in de ban van mysterieuze vraagtekens Frank Eeckhout

21 november 2019

08u48 0 Herzele Ze staan op de straat en ze staan op gebouwen. Herzele is in de ban van de mysterieuze vraagteken die donderdagochtend over al opduiken. En niemand schijnt te weten wat de aanleiding hiervoor is.

De voormalige strijkwinkel aan de Groenlaan hangt al sinds vorige week vol met vraagtekens en sinds deze morgen duiken de vraagtekens ook elders in het straatbeeld op. Navraag leert ons dat het gaat om guerrillamarketing. Dat is met weinig financiële middelen een agressieve reclamecampagne voeren om zoveel mogelijk aandacht te trekken. Wie er achter de stunt zit, en wat er zit aan te komen in Herzele, zal later bekendgemaakt worden.