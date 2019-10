Herzele houdt traditie van Roefeldag in ere Frank Eeckhout

03 oktober 2019

11u25 1 Herzele Dankzij de Jeugdraad en de jeugddienst van Herzele kunnen alle kinderen tussen 6 en 14 jaar op zaterdag 5 oktober opnieuw roefelen. “De Roefeldag is een echte traditie in onze gemeente en wordt al vele jaren georganiseerd", weet schepen van Jeugd Benjamin Rogiers (Open Vld).

Roefelen betekent snuffelen of ontdekken en dat is dan ook de bedoeling van die dag. “De kinderen krijgen de kans om de grote mensenwereld te verkennen. Ze kunnen een kijkje nemen achter de schermen van enkele Hillegemse handelaars, waaronder Ducati, Crelan Bank en Woonzorgcentrum Home Stuyvenberg, en maken van dichtbij kennis met de werking van de politie, het Rode Kruis en de brandweer. Op het einde van de dag krijgen ze ook het enige echte Roefeldiploma", zegt schepen Benjamin Rogiers. Voor deze editie is deelgemeente Hillegem aan de beurt. De inschrijvingen beginnen om 14 uur in de Vrije Basisschool van Hillegem. Deelnemen aan Roefeldag kost 5 euro.