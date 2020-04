Herzele genomineerd voor twee Publica Awards Rutger Lievens

07 april 2020

15u01 2 Herzele Het lokaal bestuur van Herzele is genomineerd voor de Publica Awards. Die prijzen bekronen publieke actoren, hun partners en hun samenwerkingen in unieke projecten. Maar liefst twee projecten, waar het lokaal bestuur trekker of partner is, werden genomineerd.

Herzele is genomineerd met twee projecten in twee van de vijf categorieën. Het online participatieplatform Denk eens H is genomineerd in de categorie Technology. Dit platform werd gelanceerd tijdens de voorbereidingen van het nieuwe meerjarenplan, 2020-2025. “We willen van Herzele een vitale, maar ook een sociale gemeente maken”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld). “Daarom vonden we het belangrijk dat de Herzelenaar zijn stem kon laten horen over het beleid. Maar liefst 95 ideeën van onze inwoners werden opgenomen in het nieuwe meerjarenplan. Het participatieplatform Denk eens H werd ontwikkeld in samenwerking met Citizenlab, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het ondersteunen van digitale burgerparticipatie. De communicatiedienst van Herzele stond in om alle ideeën en reacties te modereren.”

Fietstelmeters

Het tweede genomineerde project is een samenwerking met het Sint-Paulus en Atheneum Herzele. Aan het begin van dit schooljaar werd het project fietstelmeters gelanceerd. “Het doel van dit project is de Herzeelse jeugd motiveren om zich met de fiets te verplaatsen”, vertelt schepen van onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld). “De fietsen van de leerlingen werden uitgerust met een RFID-chip in het voorwiel en bij aankomst of vertrek op school werden ze geregistreerd door middel van een registratiesysteem in de fietsenstallingen. Hoe meer kilometers, hoe hoger de uiteindelijke beloning”, vult schepen Rogiers aan. Dit project is genomineerd in de categorie Mobility, urban development & infrastructure.

Stemmen maar

Op 17 september 2020 weten we welke projecten aan de haal gaan met een Publica Award. Naast de juryprijs, is er ook een publieksprijs. Het project met de meeste stemmen van het publiek in elk van de vijf categorieën mag zich voorstellen tijdens de prijsuitreiking. “Dit is een unieke kans om het project en het lokaal bestuur van Herzele onder de aandacht te brengen. Herzele maakt twee keer kans op de publieksprijs en om die binnen te halen, rekenen we op de stem van onze inwoners”, zegt de burgemeeser. Nog tot en met 1 juni 2020 kan je online stemmen op publica-brussels.com en Herzele helpen op weg naar de Publica Awards.