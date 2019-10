Herzele blijft wagenpark vergroenen: drie nieuwe dienstwagens op CNG Frank Eeckhout

22 oktober 2019

17u47 0 Herzele De technische dienst van de gemeente Herzele rijdt sinds kort rond met drie nieuwe bestelwagens op CNG.

Met de ondertekening van het klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen engageerde Herzele zich om de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen 2030 drastisch te verminderen. “Duurzame mobiliteit is daarbij één van de speerpunten. Daarom koos het gemeentebestuur bij de aankoop van nieuwe dienstwagens voor de technische dienst voor drie bestelwagens op CNG (aardgas). Aardgas is minder vervuilend dan benzine of diesel en het aantal tankstations met een CNG-pomp is de voorbije jaren enorm gestegen", weet schepen Jan Van Damme (Open Vld).