Herzele blijft voorlopig Dorp van de Ronde Frank Eeckhout

22 november 2019

12u01 0 Herzele De gemeente Herzele heeft een principieel akkoord met Flanders Classics om ook de volgende jaren Dorp van de Ronde te blijven. “De invulling van de overeenkomst moet wel nog gemaakt worden", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld).

In 2016 tekende Herzele een overeenkomst met Flanders Classics om drie jaar lang Dorp van de Ronde te zijn tijdens de Ronde van Vlaanderen. Samen met Herzele gingen ook Sint-Ninklaas, Berlare, Hamme-Zogge, Aalst, Erpe-Mere en Zottegem zo’n verbintenis aan. In tegenstelling tot de andere Dorpen van de Ronde moest Herzele geen 35.000 euro betalen om die titel te dragen. Herzele is ondertussen al 50 jaar de gastheer voor de Ronde van Vlaanderen voor Junioren en kreeg voor die loyaliteit een gunsttarief. Dit jaar loopt het contract met Flanders Classics af en moet er opnieuw onderhandeld worden.

“We blikken terug op een goede samenwerking met Flanders Classics en hebben ons dan ook principieel akkoord verklaard om een nieuwe verbintenis aan te gaan. De passages van de Ronde van Vlaanderen door ons centrum mondden drie keer uit in een groot volksfeest. Dat willen we onze inwoners niet afnemen. Zo’n evenement brengt wel heel wat inspanningen met zich mee, maar de voldoening achteraf is zo groot dat we doorgaan. Hoe lang de nieuwe termijn loopt en wat de voorwaarden zijn, wordt momenteel besproken", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom.