Herzeelse kinderen kunnen zich ook deze zomervakantie uitleven Frank Eeckhout

19 juni 2020

10u16 0 Herzele Goed nieuws voor de Herzeelse kinderen: de sportkampen kunnen plaatsvinden en Speelpleinwerking Pinokio en Buitenschoolse Kinderopvang De Buiteling openen deze zomer hun deuren. Er gelden wel enkele bijkomende richtlijnen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

Er is slechts één jeugdactiviteit per week toegestaan. “Gaat jouw kind op kamp tot en met woensdag, dan kan het op donderdag en vrijdag niet naar de speelpleinwerking. Gaat jouw kind naar een sportkamp, dan is er geen voor- en na-opvang mogelijk in De Buiteling of op Speelplein Pinokio", duidt schepen van Jeugd Benjamin Rogiers (Open Vld).

Speelplein Pinokio is open voor kinderen van 7 tot 16 jaar van maandag 6 juli tot en met woensdag 26 augustus augustus, telkens van 7 tot 18 uur. De speelpleinwerking wordt georganiseerd in het Atheneum Herzele en er wordt gewerkt in twee bubbels. Buitenschoolse kinderopvang De Buiteling is open voor kleuters van 2,5 jaar tot 6 jaar van woensdag 1 juli tot en met donderdag 27 augustus, telkens van 6.30 uur tot 18.30 uur. Alle praktische info is te vinden op www.herzele.be of op de Facebookpagina van de gemeente.