Herzeelse jeugdbewegingen tonen solidariteit Frank Eeckhout

15 maart 2020

09u18 0 Herzele Onder initiatief van schepen van Jeugd Benjamin Rogiers (Open Vld) zaten de Herzeelse jeugdbewegingen samen om een solidariteitssysteem uit te werken voor de inwoners die getroffen worden door de coronacrisis.

De federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus raden senioren en mensen met een verzwakte weerstand af om zich onder de bevolking te begeven. Deze maatregelen maken het voor hen, maar ook voor zij die minder mobiel zijn, moeilijk om de nodige boodschappen te doen. “Concreet houdt dit in dat deze risicogroepen een beroep kunnen doen op de jeugdbewegingen om hen te voorzien in levensmiddelen of een bezoekje te brengen aan de apotheek", zegt schepen Benjamin Rogiers. KSA Hillegem zal instaan voor zij die wonen in Hillegem of Borsbeke, Chiro Okido Herzele neemt Herzele, Woubrechtegem en Ressegem voor haar rekening en Chiro Sint-Katrien Steenhuize shopt voor wie dat nodig heeft in Sint-Lievens-Esse, Sint-Antelinks en Steenhuize-Wijnhuize.

“We namen contact op met een dokter om hen te begeleiden om alles zo hygiënisch en veilig mogelijk te laten verlopen. De voorwaarde is wel dat al deze inkopen bij onze Herzeelse zelfstandigen kunnen gebeuren om onze lokale economie een hart onder de riem te steken. die manier willen deze jongeren, die nu onverwachts wat extra vrije tijd hebben, hun steentje bijdragen aan een solidaire samenleving", aldus de schepen. De jeugdbewegingen zijn alvast enthousiast. “Deze gratis dienstverlening nemen we graag voor onze rekening”, luidt het.

Geïnteresseerden kunnen bellen naar Benjamin Rogiers op het nummer 0479/44.68.70 of een mailtje sturen naar benjamin.rogiers@herzele.be.