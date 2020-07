Exclusief voor abonnees Herzeels bedrijf ontwikkelt app om mesttransport te volgen Frank Eeckhout

14 juli 2020

09u49 2 Denderstreek De AGR-GPS-app van Multi-Track, ontwikkeld door firma MBSS NV uit Herzele, werd als eerste goedgekeurd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). “ In de app moet wie mest vervoert opgeven wanneer hij laadt en lost. De AGR-GPS-berichten worden onmiddellijk doorgestuurd naar de mestbank van de VLM", verduidelijkt Managing Director Pieter Vandesande.

Omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen niet overal gelijk is, zet het zesde mestactieplan (MAP6) sterk in op een gebiedsgerichte aanpak. In gebiedstype 2 en 3 is de waterkwaliteit minder goed. Daarom wil de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij daar beter opvolgen hoeveel mest naar percelen wordt vervoerd.

