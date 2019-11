Harmonie Kunst en Broedermin feest tot in de vroege uurtjes Frank Eeckhout

18 november 2019

14u58 0 Herzele Harmonie Kunst en Broedermin uit Sint-Lievens-Esse vierde hun jaarlijks Sint-Ceciliafeest tot in de vroege uurtjes.

In de namiddag brachten de muzikanten een bezoek aan enkele plaatselijke kroegen waar ze enkele deuntjes speelden. Daarna trok het gezelschap naar de parochiezaal in Sint-Antelinks voor een receptie gevolgd door een feestmaaltijd waarna er nog tot in de vroege uurtjes werd gedanst.