Hannelore (42) werkt bij de Oost-Vlaamse noodcentrale 101, maar in haar vrije tijd helpt ze olifantjes redden in Afrika en Azië Frank Eeckhout

25 juni 2019

12u11 4 Herzele De 42-jarige Hannelore Vermeersch uit Herzele is voorzitter van de pas opgerichte Vlaamse afdeling van ‘Vrienden van de Olifant’. Hannelore werkt als neutrale calltaker bij de noodcentrale 101 in Oost-Vlaanderen. Al haar vrije tijd spendeert ze aan het redden van olifantjes. Wij spraken met haar.

Wat is Vrienden van de olifant?

Natuurbeschermingsorganisatie Vrienden van de Olifant, zet zich al 24 jaar in voor de bescherming van de olifanten in Afrika en Azië. Alhoewel het secretariaat in Nederland is gevestigd, steunen ook Vlaamse Vrienden het werk van Vrienden van de Olifant. Samen met David Debeuf brengen wij, als regio-team in Vlaanderen, de beschermingsprojecten en in het bijzonder de weesolifantjes onder de aandacht.

Hoe ben je met de organisatie in contact gekomen?

Een viertal jaar geleden liep op VTM de reeks ‘Project K’. In dit programma jaagt Koen Wauters zijn dromen achterna. Voor elke droom zoekt hij hulp. Zijn helpers verwachten dan telkens een tegenprestatie van Koen rond een thema dat hen zelf nauw aan het hart licht. In één bepaalde uitzending wou Koen Wauters vereeuwigd worden op een wafelenbak van stripfiguur Nero. Hiervoor kreeg hij van de geestelijke vader van Nero, Mark Sleen, de opdracht om een olifant te redden. Deze uitzending greep mij zo aan, dat ik mij ben gaan verdiepen in organisaties die zich inzetten voor het redden van de olifanten. Op die manier kwam ik in contact met Vrienden van de Olifant, een Nederlandse organisatie met een aantal zeer gemotiveerde medewerkers. Al mijn vragen kregen bij hen een antwoord en al vlug was het eerste peetouderschap beklonken. De passie voor de olifanten en de projecten om de olifanten te redden, bleef echter groeien en na een aantal overlegmomenten besloot ik om mee te participeren bij Vrienden van de Olifant.

Jullie zijn actief in Afrika en Azië. Welke projecten heeft Vrienden van de Olifant daar lopen?

Vrienden van de Olifant steunt een aantal specifieke beschermingsprojecten, waaronder het olifantjesweeshuis Elephant Transit Home in Sri Lanka, het olifantjesweeshuis in Zambia en het olifantjesweeshuis in Kenia. Olifantjes kunnen wegens verschillende redenen wees zijn geworden. Soms valt een babyolifantje in een opgedroogde waterput en geraakt het daar niet meer uit. De kudde moet het olifantje dan noodgedwongen achterlaten. Daarnaast zijn er weesolifantjes die alleen worden aangetroffen omdat hun moeder door stropers werd vermoord voor haar ivoren slagtanden. Soms wordt een moederolifant gedood bij conflicten tussen mensen en olifanten en een enkele keer overlijdt de moeder door ziekte. Een babyolifantje kan, afhankelijk van zijn leeftijd en conditie, 24 tot 48 uur zonder moedermelk. Daarna is de kans op overleven nog maar heel klein. Als zo’n babyolifantje geluk heeft, wordt het gevonden en naar een olifantjesweeshuis gebracht. Daar krijgt het de medische verzorging die het nodig heeft. Het diertje krijgt speciale melk dat de moedermelk dicht benadert. De weesjes worden in het weeshuis meestal liefdevol opgenomen door de groep jonge olifantjes die er al langer verblijven. Van de verzorgers krijgt het de aandacht, liefde en verzorging om over de traumatische ervaring van het verlies van moeder en kudde heen te komen. De jaren daarna leren de olifantjes, mede door contact met de in het wild levende olifanten, wat ze moeten doen om in het wild te kunnen overleven. Zodra de olifantjes oud en zelfstandig genoeg zijn, zullen zij zich aansluiten bij een in het wild levende kudde waar ze een nieuwe toekomst tegemoet gaan. In Thailand steunt Vrienden van de Olifant het Elephant Nature Park, waar getraumatiseerde, mishandelde en verwaarloosde olifanten uit de toeristenindustrie een nieuwe thuis vinden.

Je bent zelf al naar Thailand en Sri Lanka geweest. Welke indruk heeft dat op je nagelaten?

Zowel in Thailand als op Sri Lanka heb ik diverse projecten om olifanten te redden en te ondersteunen bezocht. Bij deze bezoeken, waarbij ik dan mijn peetolifantjes in levende lijve kon ontmoeten, liepen de emoties soms hoog op. De kleine weesolifantjes, die zo hulpbehoevend zijn, de geredde olifanten die soms erge littekens meedragen, het zijn allemaal indrukken die ik nooit vergeet. Begin dit jaar heb ik in Sri Lanka, in het Elephant Transit Home, weesolifant Namal ontmoet. Ongeveer zes jaar geleden werd Namal als babyolifantje in de zee gevonden. Hij verkeerde in een zeer slechte gezondheid. Namal’s overlevingskansen waren zeer klein, maar zijn enorme wilskracht heeft hem er doorheen gesleept. Direct na zijn redding bleek Namal’s voet door een stropersstrik levensbedreigend ontstoken te zijn. Noodgedwongen moest het onderbeen van het jonge olifantje worden geamputeerd. De dappere Namal heeft in zijn korte leven al heel veel meegemaakt. Hij heeft verschillende protheses gehad die lang niet allemaal prettig zaten. Het leven van Namal kende veel voor- en tegenspoed. Het geeft enorm veel voldoening om te zien dat het geld van het peetouderschap goed besteed wordt en dat er zo bijgedragen wordt aan een beter leven voor deze dieren. Tijdens de reizen in Thailand en Sri Lanka heb ik ook veel leed gezien. Olifanten worden de dag van vandaag nog steeds ingezet in de illegale houtkap of als toeristische attractie. Ook al lijkt de olifant een enorm sterk dier, zijn rug is helemaal niet gemaakt om toeristen in een zware draagstoel rond te dragen. Ook horen olifanten helemaal niet thuis in de steden tussen het drukke verkeer. Heel wat reisorganisaties in het buitenland hebben een charter ondertekend waarbij ze beloven geen dieronvriendelijke excursies meer op te nemen in hun reisprogramma’s. Hopelijk volgen ook Belgische reisorganisaties dit voorbeeld.

Hoeveel tijd besteed je aan Vrienden van de Olifant?

Mijn inzet voor Vrienden van de Olifant is volledig belangeloos. Naast mijn dagelijkse job volg ik de projecten die Vrienden van de Olifant ondersteunt nauw op. Met plezier spendeer ik hier mijn vrije tijd aan.

Hoe zamelen jullie geld in?

Vrienden van de Olifant werft vrienden (donateurs) voor de beschermingsprojecten. Hoe meer vrienden, hoe meer we voor de olifanten kunnen betekenen. Peetouders helpen met hun financiële bijdrage mee aan de verzorging van de weesolifantjes. De werving vindt vooral plaats via sociale media, maar ook door het organiseren van activiteiten. Tevens is Vrienden van de Olifant regelmatig met een stand aanwezig op diverse beurzen, waarbij de noodzaak voor de bescherming van olifanten onder de aandacht wordt gebracht.

Wat moeten mensen doen om lid te worden en wat kost zoiets?

Mensen die de weesolifantjes een nieuwe kans willen geven, kunnen dit mogelijk maken door peetouder te worden. Peetouders ontvangen regelmatig een nieuwsbrief over hoe het met hun olifantje gaat. Jaarlijks wordt een nieuwe foto van het olifantje toegestuurd, zodat de peetouder het dier kan zien opgroeien. Je kan al peetouder zijn voor slecht 5,50 euro per maand.

Wie meer informatie wil over olifanten of over het werk van Vrienden van de Olifant, kan terecht op www.olifanten.org of contact opnemen via vlaanderen@olifanten.org of op het nummer +3123 7370558.