Halloweenavond voor gezinnen bij gezinsbond Frank Eeckhout

19 oktober 2019

10u51 0 Herzele Gezinsbond Herzele-Woubrechtegem en Theater Harbalorifa organiseren op vrijdag 25 oktober een halloweenavond voor het hele gezin.

Lepel alvast je pompoenen uit of ga op zoek naar sfeervolle verlichting voor onderweg. Zet je heksenhoed op, neem je bezem en vlieg in volle vaart naar de Vrije Basisschool Herzele in de Kerkstraat. De inschrijvingen starten al om 18.30 uur. Van daaruit gaat het naar een geheime locatie waar je kan luisteren naar een griezelverhaal. Onderweg zorgt de gezinsbond voor animatie. Vertrekken kan tot 20.15 uur. “Na de wandeling bekomen wij van de schrik in de refter van de VBSH met een gratis hotdog en een glaasje", zegt Vera De Raedt. Inschrijven kan tot 22 oktober via gezinsbond.herzele@gmail.com en kost 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen tot 12 jaar.