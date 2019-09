Grote spiegelstructuur trekpleister van tentoonstelling _wals04_ Frank Eeckhout

26 september 2019

16u58 4 Herzele Een grote spiegelstructuur in de tuin van de pastorie in Ressegem wordt de grote trekpleister van de vierde editie van tentoonstelling _wals04_.

Voor deze tentoonstelling heeft het kunstenplatform drie kunstenaars uitgenodigd. “Het werk van Mohammed Alani is speels, aantrekkelijk en stemt tot nadenken. Een surrealistische gelaagdheid kenmerkt zijn gehele oeuvre. Een universum dat zich vertaalt in een onderzoek van zijn Iraakse achtergrond met westerse invloeden. Rik Moens toont zijn grote spiegelstructuur in de tuin van de pastorie. Het is alsof de tijd zichtbaar wordt gemaakt in de wolkenmassa’s die weerspiegeld worden in grote spiegels. Het was een huzarenstuk om deze fascinerende sculptuur naar Ressegem te krijgen. Daarnaast krijgen we in de pastorie ook nog een première van zijn laatste installatie. Tot slot presenteren we het werk van Servi van Grinsven die wars van alle tendensen aan een eigenzinnig oeuvre werkt. Sober in kleur en compositie formuleert hij zijn kijk op de realiteit", zegt Yves Vanpevenaege.

De opening van de tentoonstelling _ wals04_vindt plaats op zaterdag 28 september om 14 uur in de oude pastorie van Ressegem en duurt vier weken.