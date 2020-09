Grote opruimactie op World Cleanup Day Frank Eeckhout

11 september 2020

11u27 2 Herzele Miljoenen mensen over de hele wereld komen op World Cleanup Day naar buiten om zwerfvuil op te ruimen. “Ook in Herzele”, zegt schepen van Milieu Ronny Herremans (CD&V en Partners). “We roepen onze inwoners op om op zaterdag 19 september hun stoep proper te maken of met hun gezin, bubbel of vereniging te gaan opruimen in de buurt.”

De technische dienst houdt zich permanent bezig met het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten. “Dat gebeurt naar aanleiding van meldingen van burgers, maar ook op vaste plaatsen zoals de wekelijkse markt. Daarnaast zijn er ook heel wat straatvrijwilligers actief. Dat zijn inwoners van Herzele die op hun eigen tempo en volgens een zelf gekozen frequentie zwerfvuil rapen op een zelf gekozen route, bijvoorbeeld in hun eigen straat of buurt", zegt schepen Ronny Herremans.

Maar om de rondslingerende peuken, blikjes en afvalzakken voorgoed naar het verleden te verwijzen, moet er gesensibiliseerd worden. “Daarom doen we mee met World Cleanup Day. We roepen onze inwoners op om op zaterdag 19 september met het gezin, de bubbel of de vereniging op te ruimen in de eigen buurt en daarvan een foto te maken en te sturen naar communicatie@herzele.be. Al die foto’s verzamelen we in ons magazine en op onze sociale media. Om een statement te maken, want Herzele is veel te mooi om vuil te zijn”, vindt de schepen.

Mail naar zwerfvuil@herzele.be om je deelname te bevestigen. De gemeente bezorgt je dan alle benodigdheden.