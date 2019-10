Griezelen tijdens halloweenwandeling door speelbos Droombergen Frank Eeckhout

16 oktober 2019

15u05 1 Herzele Gezinsbond Hillegem organiseert op zaterdag 26 oktober een Halloweenwandeling in en door speelbos Droombergen in Oombergen.

Voor de jaarlijkse halloweenwandeling wijkt Gezinsbond Hillegem uit naar Oombergen. Vertrekken kan tussen 19 en 20.30 uur in het speelbos. Dat is te bereiken via de ingang naast het kerkhof in de Oombergenstraat. Vooraf inschrijven kan tot 23 oktober via gezinsbondfusieherzele.be of op het nummer 0477/67.12.99 en kost 7 euro voor leden en 9 euro voor niet-leden. Wie later inschrijft, betaalt 12 euro.